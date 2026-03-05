Lo Bosco “18,1 miliardi per rivoluzione ferroviaria in Sicilia”





MESSINA (ITALPRESS) – “Il Gruppo FS ha investito in Sicilia 18,1 miliardi di euro per realizzare una vera rivoluzione copernicana e dotare l’isola di una rete ferroviaria moderna, funzionale all’ottimizzazione del trasporto di persone e merci”. Lo ha detto l’amministratore delegato di FS Engineering, Dario Lo Bosco, intervenendo al convegno “Infrastrutture di mobilità sostenibile: innovazione, tecnologia e sicurezza”, promosso dalla società con la collaborazione di ANSFISA e svoltosi nel Salone dei Mosaici della Stazione di Messina Marittima. “Le nuove gallerie – ha spiegato Lo Bosco – sono progettate con sagome che consentono il transito dei grandi container ferroviari, rendendo più efficiente la logistica e il trasporto merci”. Un sistema che, secondo l’ad, si inserisce nella prospettiva dei grandi corridoi europei: “La Sicilia diventerà una cerniera strategica del corridoio transnazionale che collega Berlino a Palermo e che potrà estendersi verso La Valletta, connettendo il sistema insulare con l’Europa e il resto del mondo”. Lo Bosco ha sottolineato anche la centralità del sistema portuale mediterraneo. “Saranno valorizzati scali strategici come Augusta per intercettare i flussi del Canale di Suez e attrarre traffici provenienti da Asia, Australia e Africa, insieme al ruolo fondamentale di transhipment del porto di Gioia Tauro”. Nel suo intervento l’ad ha evidenziato inoltre l’importanza dell’innovazione tecnologica e della sicurezza nelle infrastrutture: “L’interconnessione tra sostenibilità e sistemi hi-tech rappresenta un ponte verso la ricerca scientifica e tecnologica”. In questa prospettiva si inserisce anche l’inaugurazione a Messina della nuova sede di Fs Engineering e il rafforzamento della collaborazione istituzionale con Ansfisa. “Quando le istituzioni dialogano – ha concluso – si creano sinergie che migliorano sicurezza, qualità degli investimenti e sviluppo di sistemi digitali smart e hi-tech, di cui Fs Engineering vuole essere driver culturale in Italia”. xr6/vbo/mca3

© Riproduzione riservata