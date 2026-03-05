Ultime News

5 Mar 2026 Il futuro dell'auto in Europa, su Cr1 confronto tra legislatore e produttori
5 Mar 2026 Clima, quest'anno il terzo inverno più caldo dal 1991 a oggi
5 Mar 2026 A piedi nudi nel parco, il Festival Urbano debutta ad aprile in città
5 Mar 2026 In auditorium Arvedi un pomeriggio di musica e fiabe per le famiglie
5 Mar 2026 "Gioielli sotto casa" al lago di Cei: paradiso di armonia e natura
Mattarella “Dall’Ordinariato militare un’azione preziosa per il nostro Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono 100 anni al servizio dell’Italia, da 80 anni con la Repubblica. Sempre e costantemente, in tutti questi decenni, l’Ordinariato militare e i cappellani hanno accompagnato i nostri Corpi militari con un servizio spirituale. Ma un accompagnamento che non è stato astratto ma nella concretezza delle singole persone che compongono i nostri Corpi militari, delle donne e degli uomini, dei nostri militari che rappresentano un patrimonio prezioso per il nostro Paese, intorno ai quali e alle quali si raccoglie il nostro Paese grato per il servizio che rendono e per l’opera che prestano”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione dell’Ordinariato militare, guidata da monsignor Gianfranco Saba, in occasione del centenario.

(Fonte video: Quirinale)

