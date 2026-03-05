Ultime News

5 Mar 2026 Cremona rafforza i rapporti culturali con Berlino: gran finale con il "Golden Bell"
5 Mar 2026 Giustizia, "è il momento di dire sì": incontro in Sala Puerari e un appello al voto
5 Mar 2026 Un'iraniana a Cremona: "All'estero la chiamano guerra, noi speriamo in una liberazione"
5 Mar 2026 Petardo contro il portiere Audero: al 19enne interista revocati gli arresti domiciliari
5 Mar 2026 Maxi giro di patenti "truccate": in dieci davanti al giudice per associazione a delinquere
Video Pillole

Mattarella riceve la governatrice generale del Canada, “Rapporti eccellenti”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ un grande piacere conoscerla e chiacchierare con lei e che è un onore poterla avere qui e anche per sottolineare i rapporti di straordinaria eccellenza tra Italia e Canada, la collaborazione sotto ogni profilo e il legame affettivo che lega tanti italiani al Canada a e la simpatia che c’è tra i nostri concittadini”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accogliendo al Quirinale la governatrice generale del Canada, Mary May Simon.

(fonte video: Quirinale)

