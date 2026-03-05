Ultime News

5 Mar 2026 Cremona rafforza i rapporti culturali con Berlino: gran finale con il "Golden Bell"
5 Mar 2026 Giustizia, "è il momento di dire sì": incontro in Sala Puerari e un appello al voto
5 Mar 2026 Un'iraniana a Cremona: "All'estero la chiamano guerra, noi speriamo in una liberazione"
5 Mar 2026 Petardo contro il portiere Audero: al 19enne interista revocati gli arresti domiciliari
5 Mar 2026 Maxi giro di patenti "truccate": in dieci davanti al giudice per associazione a delinquere
Nipote Suor Luigia Gazzola “Mia zia come Bartali e Perlasca, mi emoziona”

CARATE BRIANZA (MONZA E BRIANZA) (ITALPRESS) – “Il fatto di accostare zia Suor Luigia a Bartali, a Perlasca, una serie di personaggi per i quali ho fatto la raccolta anche in provincia di Treviso, è una cosa che mi emoziona e soprattutto mi rende particolarmente orgoglioso. Anche perché zia rappresentava questo suo intervento come una ‘sinecura’, cioè ‘è il mio dovere’. Lei in famiglia non ne ha mai parlato, ne ha parlato solo due giorni prima del suo decesso mi disse ‘Mario vieni a trovare perché ti metto in contatto con i testimoni”. Così Mario Gazzola, nipote di Suor Luigia Gazzola, a margine della cerimonia di conferimento della medaglia e il certificato d’onore del Memoriale della Shoah Yad Vashem, tenutasi presso gli Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza.

