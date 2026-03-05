Obesità, nel Lazio il primo percorso multidisciplinare territoriale





ROMA (ITALPRESS) – Contrastare l’obesità non solo come patologia clinica, ma come barriera di disuguaglianza sociale. È questo l’obiettivo del nuovo progetto pilota presentato al Consiglio regionale del Lazio, il primo per quanto riguarda la presa in carico territoriale delle persone con obesità severa, nel territorio della ASL Roma 1.

L’iniziativa è stata presentata nel corso del convegno “Obesità, una malattia cronica: il ruolo della regione Lazio tra prevenzione, cura e lotta allo stigma”, con il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio.

mec/mgg/gtr

© Riproduzione riservata