Ultime News

5 Mar 2026 Maxi giro di patenti "truccate": in dieci davanti al giudice per associazione a delinquere
5 Mar 2026 Falsi addetti di A2A Energia a Cremona: i consigli per non cadere nella truffa
5 Mar 2026 Università Cattolica di Cremona, al via il ciclo di incontri dal titolo "Quale futuro?”
5 Mar 2026 Il gasolio a due euro al litro: "Isteria dei mercati" per il titolare di Keropetrol
5 Mar 2026 All'Accademia Stauffer il violoncellista Mario Brunello in un progetto artistico inedito
Video Pillole

Obesità, nel Lazio il primo percorso multidisciplinare territoriale

ROMA (ITALPRESS) – Contrastare l’obesità non solo come patologia clinica, ma come barriera di disuguaglianza sociale. È questo l’obiettivo del nuovo progetto pilota presentato al Consiglio regionale del Lazio, il primo per quanto riguarda la presa in carico territoriale delle persone con obesità severa, nel territorio della ASL Roma 1.
L’iniziativa è stata presentata nel corso del convegno “Obesità, una malattia cronica: il ruolo della regione Lazio tra prevenzione, cura e lotta allo stigma”, con il patrocinio del Consiglio regionale del Lazio.
mec/mgg/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...