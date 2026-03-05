Ultime News

5 Mar 2026 All'Accademia Stauffer il violoncellista Mario Brunello in un progetto artistico inedito
5 Mar 2026 Giornata internazionale della donna, tra eventi e rivendicazioni
5 Mar 2026 Biologa tunisina "ripudiata": tre anni al marito. "Lei, ostaggio del nucleo familiare"
5 Mar 2026 Dà in escandescenze e ferisce un'agente con il coccio di una bottiglia: arrestato
5 Mar 2026 Efficienza idrica: lavori in via Lombardini e addio al serbatoio nella Torre Pretoria
Per il 2026 la Cina punta a una crescita economica del 5%

PECHINO (ITALPRESS) – Per il 2026 la Cina punta a una crescita economica del 4,5-5%: a dirlo è un report governativo presentato dal Premier Li Qiang in occasione della riunione di apertura della quarta sessione della XIV Assemblea Nazionale del Popolo. La massima assemblea legislativa cinese ha inaugurato la sua sessione annuale presso la Grande Sala del Popolo, a Pechino, alla presenza del presidente Xi Jinping e di altri leader istituzionali e di partito.
