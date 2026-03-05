Per il 2026 la Cina punta a una crescita economica del 5%





PECHINO (ITALPRESS) – Per il 2026 la Cina punta a una crescita economica del 4,5-5%: a dirlo è un report governativo presentato dal Premier Li Qiang in occasione della riunione di apertura della quarta sessione della XIV Assemblea Nazionale del Popolo. La massima assemblea legislativa cinese ha inaugurato la sua sessione annuale presso la Grande Sala del Popolo, a Pechino, alla presenza del presidente Xi Jinping e di altri leader istituzionali e di partito.

abr/mrv (Fonte video: CCTV+)

