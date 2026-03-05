Ponte Stretto, Morelli “Opera per Sicilia e Calabria serve a Italia ed Europa”





MESSINA (ITALPRESS) – “Il Ponte è un’opera che serve ai siciliani e ai calabresi, ma serve anche all’Italia e all’Europa. Non deve essere una contrapposizione politica, deve essere guardata con un obiettivo comune: migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e permettere lo sviluppo delle regioni del Sud”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, intervenendo al convegno “Infrastrutture di mobilità sostenibile: innovazione, tecnologia e sicurezza”, promosso da FS Engineering con la collaborazione di ANSFISA, che si è svolto nel Salone dei Mosaici della Stazione di Messina Marittima. Morelli ha sottolineato che il governo è al lavoro con le istituzioni europee per superare le questioni emerse sul progetto. “Il governo sta lavorando con l’Europa per risolvere nel più breve tempo possibile le criticità che sono emerse – ha detto -. Attenzione: criticità, non problemi. Alle criticità dobbiamo rispondere e abbiamo intenzione di farlo nel migliore dei modi, perché i cantieri possano aprire nel più breve tempo possibile, in accordo con gli interessi comuni dell’Europa”. Il sottosegretario ha inoltre ricordato che “non c’è una contrapposizione tra Italia ed Europa: l’interesse dell’Italia coincide esattamente con l’interesse dell’Europa”. Il Ponte sullo Stretto, ha concluso, “è inserito in una delle principali direttrici di trasporto europee e rappresenta un’infrastruttura strategica per la mobilità e lo sviluppo del Paese”.

xr6/vbo/mca3

© Riproduzione riservata