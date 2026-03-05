Rubano bici elettrica in centro a Castelleone: tre denunciati

Al termine di un’attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per il furto aggravato di una bicicletta tre uomini di 31, 39 e 60 anni, pregiudicati. L’indagine è partita il 23 febbraio scorso in seguito ad una denuncia depositata da un uomo per il furto della sua bicicletta elettrica.

L’uomo l’aveva parcheggiata la sera in centro paese, ma la mattina dopo non l’aveva più trovata. I militari di Castelleone hanno dato il via alle indagini, acquisendo ed esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza pubbliche e private presenti nella zona.

Hanno potuto vedere in diretta il momento in cui era avvenuto il furto: l’arrivo di un’auto, dalla quale erano scesi due uomini, che avevano prima controllato i dintorni, poi avevano preso la bici e si erano allontanati lungo una delle vie laterali.

Non è stato quindi difficile risalire all’identità dei due ladri, già noti per i loro precedenti penali e di polizia, Esaminando la targa dell’auto dalla quale erano scesi, è stata chiara anche l’identità di chi era alla guida, e che avrebbe accompagnato i due a commettere il furto, anche lui ben conosciuto per vicende di carattere penale.

