Sasson “L’antisemitismo preoccupa, ma massimo sostegno dalle Forze dell’Ordine”

CARATE (MONZA E BRIANZA) (ITALPRESS) – “Per noi queste persone hanno veramente una grossa rilevanza, sono persone che ci danno tanta forza e tanto coraggio, perché l’hanno avuto loro, perché non è stato facile, molte hanno rischiato la vita. E per noi, soprattutto in questo momento, con questo clima, costituiscono veramente qualcosa di molto molto importante. E a loro va il nostro grazie”. Così il segretario generale della Comunità ebraica di Milano, Alfonso Sasson, ricordando Suor Luigia Gazzola, a margine della cerimonia di conferimento della medaglia e del certificato d’onore del Memoriale della Shoah Yad Vashem, consegnati al nipote di Suor Luigia, Mario Gazzola, tenutasi presso gli Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza. Il via libera del Senato al disegno di legge contro l’antisemitismo “è molto importante. Non nascondo che viviamo una situazione che ci preoccupa. Per fortuna abbiamo il massimo sostegno dalle forze dell’ordine e abbiamo rinforzato tutto, stiamo molto più attenti. Purtroppo gli atti di antisemitismo si susseguono, però contiamo che anche in Italia ci sia una maggioranza, magari silenziosa, ma che capisce veramente, che ci appoggia, che ci sostiene, che ci è vicina e che ci è solidale”. Così il segretario generale della Comunità ebraica di Milano, Alfonso Sasson, a margine della cerimonia di conferimento della medaglia e del certificato d’onore del Memoriale della Shoah Yad Vashem a Suor Luigia Gazzola, consegnati al nipote Mario Gazzola, tenutasi presso gli Istituti Clinici Zucchi di Carate Brianza.

