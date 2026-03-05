Ultime News

5 Mar 2026 Castelvetro, donna in difficoltà salvata dai Carabinieri: intervento decisivo
5 Mar 2026 La cultura orientale torna a Cremona: il 25 e 26 aprile il Japan Show approda in Fiera
5 Mar 2026 Rubano bici elettrica in centro a Castelleone: tre denunciati
5 Mar 2026 Lavoro irregolare e sfruttamento immigrazione clandestina: tre arresti tra Cremona e Brescia
5 Mar 2026 In Cattedrale l'ultimo saluto a Elisabetta Carutti
Video Pillole

Tentano di uccidere due 20enni a Milano, arrestati 4 minorenni

MILANO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia Milano Porta Monforte hanno eseguito all’alba un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, presso l’Istituto Penitenziario Minorile “Beccaria”, nei confronti di quattro giovani accusati di tentato omicidio in concorso, porto d’armi e lesioni aggravate. I destinatari del provvedimento sono due diciassettenni italiani e due sedicenni di origine srilankese. I fatti contestati risalgono alla notte del primo febbraio scorso in via Salasco, zona Porta Romana. Secondo le indagini condotte dal Nucleo Operativo, l’aggressione è scaturita da un commento pronunciato in modo scherzoso da uno dei due ventenni presi di mira, entrambi provenienti dalla provincia di Sondrio e giunti nel capoluogo per una serata di movida.

(Fonte video: Carabinieri)

