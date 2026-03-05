Video Pillole
Tg News – 5/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Iran, Meloni “Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci”
– Francia, sì all’uso delle basi aeree, Macron sente Roma e Atene
– Il Senato Usa boccia risoluzione su stop ai poteri di guerra a Trump
– Carburanti alle stelle, allarmi speculazioni
– Zelensky “I patriot dai Paesi del Golfo in cambio di droni”
– Patron di TelePordenone ucciso in casa, confessa ex collaboratore
– Oristano, esplode bombola di gas in casa, morti marito e moglie
– Crosetto: “Alziamo al massimo livello protezione difesa aerea”
– Previsioni 3B Meteo 6 Marzo
