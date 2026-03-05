Tg News – 5/3/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Iran, Meloni “Non siamo in guerra e non vogliamo entrarci”

– Francia, sì all’uso delle basi aeree, Macron sente Roma e Atene

– Il Senato Usa boccia risoluzione su stop ai poteri di guerra a Trump

– Carburanti alle stelle, allarmi speculazioni

– Zelensky “I patriot dai Paesi del Golfo in cambio di droni”

– Patron di TelePordenone ucciso in casa, confessa ex collaboratore

– Oristano, esplode bombola di gas in casa, morti marito e moglie

– Crosetto: “Alziamo al massimo livello protezione difesa aerea”

– Previsioni 3B Meteo 6 Marzo

