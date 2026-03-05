Video Pillole
Tg Sport – 5/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Lazio-Atalanta 2-2, semifinale di Coppa Italia ancora aperta
– Doveri arbitra Milan-Inter, Rocchi si affida all’esperienza
– Spalletti, patto per il rinnovo del contratto con la Juve
– Berrettini vince a Indian Wells, ora la sfida con Zverev
– Ferrari, Hamilton e Leclerc puntano al riscatto
– A Milano “Never stop supporting”, progetto Lilly per la sciatrice Marta Bassino
azn
