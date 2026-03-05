Ultime News

5 Mar 2026 Maxi giro di patenti "truccate": in dieci davanti al giudice per associazione a delinquere
5 Mar 2026 Falsi addetti di A2A Energia a Cremona: i consigli per non cadere nella truffa
5 Mar 2026 Università Cattolica di Cremona, al via il ciclo di incontri dal titolo "Quale futuro?”
5 Mar 2026 Il gasolio a due euro al litro: "Isteria dei mercati" per il titolare di Keropetrol
5 Mar 2026 All'Accademia Stauffer il violoncellista Mario Brunello in un progetto artistico inedito
Video Pillole

Tg Sport – 5/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Lazio-Atalanta 2-2, semifinale di Coppa Italia ancora aperta
– Doveri arbitra Milan-Inter, Rocchi si affida all’esperienza
– Spalletti, patto per il rinnovo del contratto con la Juve
– Berrettini vince a Indian Wells, ora la sfida con Zverev
– Ferrari, Hamilton e Leclerc puntano al riscatto
– A Milano “Never stop supporting”, progetto Lilly per la sciatrice Marta Bassino
