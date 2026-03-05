Ultime News

5 Mar 2026 Il futuro dell'auto in Europa, su Cr1 confronto tra legislatore e produttori
5 Mar 2026 Clima, quest'anno il terzo inverno più caldo dal 1991 a oggi
5 Mar 2026 A piedi nudi nel parco, il Festival Urbano debutta ad aprile in città
5 Mar 2026 In auditorium Arvedi un pomeriggio di musica e fiabe per le famiglie
5 Mar 2026 "Gioielli sotto casa" al lago di Cei: paradiso di armonia e natura
Tor Vergata, inaugurata unità degenza geriatria. Bernini “Garantisce dignità”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini ha partecipato all’inaugurazione dell’unità di degenza di geriatria del Policlinico di Tor Vergata, nel corso della quale ha tagliato il nastro insieme al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. “Questo garantisce alle persone anziane, non necessariamente fragili, ma che si avviano a un momento più complesso della loro vita, cura, attenzione, dignità, rispetto e amore da parte di medici, infermieri, OS, volontari, personale tecnico che sa coordinarsi insieme per dare loro il servizio migliore”. Lo ha detto a margine il ministro Bernini.

