Tor Vergata, inaugurata unità degenza geriatria. Bernini “Garantisce dignità”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini ha partecipato all’inaugurazione dell’unità di degenza di geriatria del Policlinico di Tor Vergata, nel corso della quale ha tagliato il nastro insieme al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. “Questo garantisce alle persone anziane, non necessariamente fragili, ma che si avviano a un momento più complesso della loro vita, cura, attenzione, dignità, rispetto e amore da parte di medici, infermieri, OS, volontari, personale tecnico che sa coordinarsi insieme per dare loro il servizio migliore”. Lo ha detto a margine il ministro Bernini.

xl5/trl/mca2