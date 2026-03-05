Ultime News

5 Mar 2026 Lauree triennali: 29 neo ingegneri al Politecnico polo di Cremona
5 Mar 2026 Asfaltature e marciapiedi per 2,4 milioni, ecco dove. Via Decia a misura di scolari
5 Mar 2026 Cremona rafforza i rapporti culturali con Berlino: gran finale con il "Golden Bell"
5 Mar 2026 Giustizia, "è il momento di dire sì": incontro in Sala Puerari e un appello al voto
5 Mar 2026 Un'iraniana a Cremona: "All'estero la chiamano guerra, noi speriamo in una liberazione"
Nazionali

Trump, Messi e la guerra contro l’Iran: lo show alla Casa Bianca

(Adnkronos) – Donald Trump parla della guerra contro l’Iran. Leo Messi e l’Inter Miami, la squadra campione della MLS, ascolta con attenzione l’aggiornamento del presidente degli Stati Uniti. L’evento organizzato per celebrare il trionfo della squadra della Florida diventa un evento per certi versi surreale. Trump snocciola dati sull’operazione militare, parla di missili e aerei, invita i pasdaran ad arrendersi. I calciatori ascoltano, qualcuno ha comprensibilmente un’espressione perplessa. Il presidente si sofferma su Cuba, prevede il crollo dell’isola caraibica, accenna alle elezioni del 2020 ‘rubate’. Quindi, dopo il lungo prologo, si passa a parlare di calcio: “Meglio Messi o Pelé? Meglio Messi, ma anche Pelé era forte…”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...