Ultime News

5 Mar 2026 Auto in fiamme dopo incidente, caos e lunghe code sulla Paullese
5 Mar 2026 Sversamenti abusivi nel Po: a San Daniele preoccupante schiuma biancastra
5 Mar 2026 Cremonese, in arrivo tre finali prima della sosta: Lecce, Fiorentina e Parma
5 Mar 2026 Rembrandt a Cremona: in anteprima i capolavori in mostra alla Pinacoteca
4 Mar 2026 Blackout al Cambonino: intero quartiere al buio e senza corrente elettrica
Video Pillole

Visite private in nero all’ospedale di Parma, arrestato un primario

PARMA (ITALPRESS) – Un sistema parallelo, gestito direttamente dal proprio studio ospedaliero, eludendo liste d’attesa e canali ufficiali. I Carabinieri del NAS di Parma hanno arrestato in flagranza di reato un noto medico dirigente, Direttore di diverse Strutture Complesse in provincia di Reggio Emilia, con le accuse di peculato e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale. L’intervento dei militari è scattato all’interno di un presidio ospedaliero pubblico della provincia di Reggio Emilia. L’operazione è avvenuta subito dopo che il professionista aveva ricevuto da una paziente la somma di 100 euro in contanti come corrispettivo di una prestazione sanitaria. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il medico si sarebbe appropriato dell’intera cifra, che sarebbe dovuta confluire nelle casse dell’Azienda USL di Reggio Emilia.

pc/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...