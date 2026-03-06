Cremonese, a Baschirotto il premio "Amico dei Bambini... Un esempio per loro"

Prestigioso riconoscimento in arrivo per il difensore della Cremonese Federico Baschirotto.

Lunedì 9 marzo, infatti, al Carro Social Club in via Granelli 1 a Sesto San Giovanni, Baschirotto riceverà il Premio “Amico dei Bambini… Un esempio per loro”.

La serata, organizzata dall’U.S. Aldini Bariviera in collaborazione con Ai.Bi., inizierà alle ore 19:30, in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini.

Verranno premiati nelle rispettive categorie: Davide Bartesaghi (giocatore AC Milan), Yann Aurel Bisseck (giocatore FC Internazionale Milano), Federico Baschirotto (giocatore US Cremonese), Mateo Pellegrino (giocatore Parma Calcio 1913), Alberto Paleari (giocatore FC Torino), Roberto Trapani (Responsabile Settore Giovanile Genoa CFC), Benito Carbone (Allenatore FC Internazionale Milano Under 20), Franco Ordine (giornalista) e Giuseppe Riso (procuratore sportivo).

Il torneo, riservato alla categoria Esordienti 2013, si svolgerà dal 29 marzo al 7 giugno al centro sportivo Aldini, a Milano in via Felice Orsini 78/84, e vedrà protagoniste 40 squadre tra professionistiche e dilettantistiche. Tra le società iscritte spiccano: AC Milan, FC Internazionale Milano, Atalanta BC, Como 1907, FC Torino, AC Monza, US Cremonese, Genoa CFC e US Sassuolo.

Il ricavato del torneo contribuirà a finanziare “BAMBINIxLAPACE”, il progetto di Ai.Bi. partito oltre quattro anni fa, all’inizio della guerra in Ucraina, per dare una risposta immediata alle difficoltà e ai bisogni dei bambini, da sempre i più vulnerabili e indifesi di fronte ai conflitti. Amici dei Bambini è presente in Ucraina, sia nella regione di Kiev, sia in quella (ancora più difficile) di Dnipro, fornendo spazi sicuri nei quali garantire ai minori e alle loro famiglie attività ricreative, supporto psicologico e distribuzione di beni di prima necessità. L’associazione è attiva anche in Moldova, il Paese che in rapporto alla propria popolazione ha accolto il maggior numero di profughi dall’Ucraina.

