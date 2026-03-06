Ex Ilva, Fumarola “Auspichiamo che la trattativa arrivi a buon fine”

ROMA (ITALPRESS) – “Auspichiamo da sempre che possa continuare a produrre, ma rispettando la salute e la sicurezza all’interno dello stabilimento. La filiera dell’acciaio è fondamentale per il nostro Paese. Auspichiamo che questa trattativa arrivi a buon fine”. Lo ha detto la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, a margine di un’iniziativa della Fisascat Cisl, in merito alla vicenda dell’Ilva e alla trattativa con Flacks.

