6 Mar 2026 Giornata Glaucoma, iniziative per la prevenzione negli ospedali del territorio
6 Mar 2026 La Cremonese ospiterà il Bologna allo stadio Zini domenica 5 aprile alle ore 15
6 Mar 2026 Soncino, ennesimo tentativo di truffa via web: denunciato un uomo di 64 anni
6 Mar 2026 Juvi verso Pesaro, coach Bechi: "Sfida alla capolista, vogliamo competere con umiltà"
6 Mar 2026 Truffa online a Castelleone: smascherata e denunciata una venticinquenne
Fumarola “Chiesto incontro al governo per trovare soluzioni sul tema energia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il tema energia ricade anche sulle persone. Sicuramente ha una ricaduta negativa sulle imprese, ma il cittadino, il lavoratore, paga per ben tre volte il costo dell’energia che è aumentato.”. Lo ha detto la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, a margine di un’iniziativa della Fisascat Cisl. “Non posiamo permettere assolutamente che questa ulteriore crisi possa danneggiare la ripresa che vogliamo che ci sia e che continui ad esserci. Auspichiamo, quindi, questa convocazione per ragionare insieme sui possibili rimedi e sulle vie d’uscita per garantire imprese e lavoro”, ha aggiunto.

