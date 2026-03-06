Ultime News

6 Mar 2026 “Sguardi”: in Rsa a Sesto ed Uniti la mostra fotografica di Paolo Ghiringhelli
6 Mar 2026 Salute femminile e prevenzione: oltre 350 donne coinvolte nell'Open week 2026
6 Mar 2026 “Omaggio a Rembrandt”, inaugurata la mostra: Cremona celebra il maestro fiammingo
6 Mar 2026 Referendum, incontro Lega. Stefani: "Ecco perché votare sì"
6 Mar 2026 Colla nella posta e lavatrici a notte fonda: vittime non credibili, vicini assolti
Gaffe Pd e M5S, onoreficenza del giornalista Romoli ‘scambiata’ per croce celtica. Barelli: “Caccia al nemico rende scemi”

(Adnkronos) – “Oggi esponenti di Pd, Avs, M5s e Italia viva hanno denunciato in una commissione parlamentare che Andrea Romoli, bravissimo giornalista del Tg2, avrebbe indossato una croce celtica durante un collegamento”. Lo afferma il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. 

“Peccato che questi cercatori d’odio da strapazzo abbiano preso una drammatica ‘sola’ tanto da passare per veri scemi! Non si trattava, infatti, di una croce celtica ma bensì di un distintivo di solenne importanza ottenuto per il suo altissimo e incondizionato senso del dovere dimostrato durante la pandemia del Covid, prestando servizio nell’Ospedale da Campo di Cosenza. Boschi, Graziano, Carotenuto e De Cristofaro, nel caso investigatori da avanspettacolo, sono incappati in una inaccettabile peccaminoso strafalcione che possono solo rimediare con scuse pubbliche e magari con qualche seduta di un bravo psicologo”.  

