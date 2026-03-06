Giornata Glaucoma, iniziative per la prevenzione negli ospedali del territorio

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma istituita (che quest’anno verrà celebrata dall’8 al 14 Marzo), l’Uici di Cremona per richiamare l’attenzione della cittadinanza sull’importanza della prevenzione del Glaucoma, subdola patologia denominata appunto “ladro silenzioso della vista”, organizza diverse iniziative con il prezioso supporto di Asst Crema e Asst Cremona.

Saranno previsti screening gratuiti (misurazione pressione occhio) in diverse sedi. In particolare, martedì 10 marzo (ore 11-13.15) presso l’Ospedale di Crema (previo appuntamento telefonando al 0373 280581 da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 15); mercoledì 11 marzo (ore 08.30 -12.30) presso l’Ospedale Oglio Po di Casalmaggiore – 1° piano (previo appuntamento telefonando al n° 0372 405752 in data Lunedì 9 Marzo 2026 dalle ore 08.30 alle ore 10.30); giovedì 12 marzo (ore 14.30-18) presso l’Ospedale Maggiore di Cremona – 6° piano lato sinistro (previo appuntamento telefonando al n° 0372 405752 in data Lunedì 9 Marzo 2026 dalle ore 08.30 alle ore 10.30).

Inoltre saranno allestiti banchetti con distribuzione di materiale informativo: martedì 10 marzo, al mattino presso l’Ospedale di Crema e mercoledì 11, sempre al mattino, presso l’Ospedale Oglio Po.

“Il glaucoma è una malattia che colpisce il nervo ottico (cioè quel nervo che trasmette le informazioni visive dalla retina al cervello) e che ne causa il deterioramento” spiegano i promotori. “Colpisce un milione di persone in Italia ed è la principale causa di cecità irreversibile”.

L’Uici di Cremona ribadisce che “sottoporsi a screening per la misurazione del tono oculare e controlli oculistici periodici è necessario per identificare precocemente potenziali segni della patologia e intervenire tempestivamente. Un controllo oggi può salvarti la vista di domani”.

