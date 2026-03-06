I 150 anni del Corriere della Sera: la cerimonia in corso al Teatro La Scala

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – La Scala di MIlano ospita questa mattina la celebrazione dei 150 anni del Corriere della Sera, un evento che vede in prima fila le massime autorità nazionali, in primis il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella affiancato dal presidente del Senato Ignazio La Russa.

Dopo un video che ha riassunto i fatti salienti della storia d’Italia raccontati attaraverso le pagine del quotidiano, un momento musicale eseguito dall’Orchestra del Teatro alla Scala diretta da Alexander Soddy, a cui hanno fatto seguito i saluti istituzionali di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Presidente della Fondazione Teatro alla Scala; Fortunato Ortombina, Sovrintendente e Direttore artistico Fondazione Teatro alla Scala; Luciano Fontana, Direttore Corriere della Sera; Urbano Cairo, Presidente RCS MediaGroup.

