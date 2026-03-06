Ultime News

6 Mar 2026 Referendum, incontro a SpazioComune con la senatrice Erika Stefani
6 Mar 2026 "Aperitivi Pedagogici": tre appuntamenti per affrontare le sfide educative in famiglia
6 Mar 2026 Servizio Civile Universale: pubblicato il nuovo bando con quattro progetti per i giovani
6 Mar 2026 Nidi e infanzia: nasce tavolo di coprogettazione Comune- scuole
6 Mar 2026 Sono pronti a rientrare i neosposi bloccati in Thailandia. Il video dall'aeroporto di Malé
Video Pillole

Il trasporto ferroviario merci tra crisi, richiesta di sostegno e resilienza

MILANO (ITALPRESS) – Dai cantieri per modernizzare l’infrastruttura alle crisi geopolitiche con i conseguenti rincari energetici, gli ultimi anni sono stati complicati per la logistica ferroviaria, con un calo dei volumi di traffico merci dell’8 per cento rispetto al 2022, ma il settore ha mostrato dei positivi segnali di reazione. Ne ha parlato Giuseppe Rizzi, direttore generale di Fermerci, in un’intervista all’Italpress.

