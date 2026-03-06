Iran, Leavitt “Sulla buona strada per conseguire obiettivi operazione Epic Fury”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti ritengono di essere sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare Epic Fury contro l’Iran, la cui durata prevista è di circa quattro-sei settimane”. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt durante un briefing con la stampa.Secondo Leavitt, le forze armate statunitensi hanno già inflitto gravi danni alle capacità militari iraniane, affondando oltre 30 imbarcazioni e riducendo del 90% i lanci di missili balistici di rappresaglia da parte di Teheran nei primi sei giorni.La portavoce ha ribadito che gli obiettivi includono la neutralizzazione della minaccia missilistica iraniana.xp6/mgg/gtr

Non voglio anticipare il presidente nel comunicare eventuali tempistiche. Quello che posso dirvi è ciò che il presidente Trump ha già spiegato: gli obiettivi raggiungibili dell’Operazione Epic Fury ci aspettiamo richiedano circa quattro o sei settimane, e siamo già sulla buona strada per raggiungerli.

Stiamo annientando la marina iraniana. Sappiamo di aver affondato più di 30 navi e imbarcazioni iraniane. La loro marina è stata ormai considerata inefficace dal punto di vista militare.

Per quanto riguarda la minaccia dei missili balistici che l’Iran rappresentava per gli Stati Uniti, per le nostre truppe e per le nostre basi nella regione, abbiamo fatto un lavoro straordinario. Le forze armate degli Stati Uniti hanno fatto un lavoro straordinario nel raggiungere questo obiettivo finora.

Siamo solo al sesto giorno e i lanci di missili balistici di ritorsione da parte dell’Iran sono diminuiti del 90%. Naturalmente vogliamo anche assicurarci che l’Iran non possa mai ottenere un’arma nucleare.

Stiamo inoltre indebolendo significativamente i loro gruppi alleati nella regione, che sappiamo essere responsabili della morte di cittadini americani. Abbiamo visto Hezbollah e gli Houthi quasi non opporre resistenza nel corso degli ultimi sei giorni.

In definitiva, il presidente ha chiarito molto bene che vuole eliminare la minaccia dell’Iran per gli Stati Uniti, e l’Operazione Epic Fury è sulla buona strada per farlo.

Per quanto riguarda il futuro dell’Iran, come ha indicato il presidente, è nell’interesse degli Stati Uniti che l’Iran non sia più guidato da un regime radicale e terrorista che grida “morte all’America” e che mente agli Stati Uniti e al mondo sulle sue ambizioni segrete di possedere una bomba nucleare.

Il presidente Trump non vuole che ciò accada. Vuole avere un ruolo nell’interesse di determinare chi sarà il prossimo leader dell’Iran. Questo però resta ancora da vedere e il presidente sta discutendo e valutando la questione.