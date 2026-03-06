Milano, allarme bomba al Palazzo di giustizia: verifiche in corso

(Adnkronos) – Allarme bomba al Palazzo di giustizia di Milano. Polizia e vigili del fuoco stanno facendo controlli dopo che diverse telefonate nell’arco di mezz’ora hanno annunciato la presenza di un ordigno. E’ in corso l’evacuazione dello stabile, mentre procedono le verifiche delle forze dell’ordine.

Nessuna rivendicazione è stata pronunciata probabilmente dalla stessa voce, forse con accento straniero.