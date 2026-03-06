Nek torna al Ponchielli: il 9 marzo a Cremona con “Nek Hits – European Tour”

Nek torna in tour e farà tappa anche a Cremona. L’artista emiliano sarà infatti protagonista al Teatro Ponchielli lunedì 9 marzo 2026 alle ore 21 con Nek Hits – European Tour, la tournée che porterà il cantante a esibirsi in Italia e in diverse città europee. L’appuntamento cremonese è organizzato da Caos Organizzazione Spettacoli.

Il nuovo tour arriva dopo il successo di Nek Hits – Live 2025, che ha visto il cantante attraversare l’Italia con una serie di concerti nelle principali location estive, ripercorrendo oltre trent’anni di carriera. Con la tournée europea, l’artista torna a esibirsi fuori dai confini nazionali dopo cinque anni, offrendo al pubblico una serie di spettacoli che celebrano l’energia della musica dal vivo attraverso i brani più amati del suo repertorio.

Durante il concerto, Nek proporrà una scaletta che attraversa le tappe più importanti della sua carriera, con successi che hanno segnato la musica italiana degli ultimi decenni. Tra questi non mancheranno canzoni come Laura non c’è, Fatti avanti amore, Lascia che io sia, Almeno stavolta, Se io non avessi te, Unici, Sei grande e Se una regola c’è. In scaletta anche la sua celebre interpretazione di Se telefonando, portata sul palco del Festival di Sanremo nel 2015, oltre ad altri brani come Sei solo tu, Uno di questi giorni, Ci sei tu e E da qui.

Cantante e polistrumentista, Nek è una delle voci maschili più riconoscibili del panorama pop italiano. In oltre tre decenni di carriera ha pubblicato 18 album in studio e venduto più di 10 milioni di dischi nel mondo. Il suo percorso discografico è iniziato nel 1992 con l’album Nek e da allora si è arricchito di numerosi successi che lo hanno reso uno degli artisti italiani più popolari anche all’estero.

Negli ultimi anni l’artista si è distinto anche in televisione. Nel 2025 ha condotto su Rai 1 la quarta stagione del programma Dalla Strada al Palco insieme a Bianca Guaccero. Tra i progetti più recenti anche l’album celebrativo 5030, pubblicato nel 2022 per festeggiare i trent’anni di carriera e i cinquant’anni dell’artista.

Nel 2023 Nek ha inoltre dato vita al progetto musicale RengaNek insieme all’amico e collega Francesco Renga, con cui ha intrapreso un lungo tour in tutta Italia, partecipando anche alla 74ª edizione del Festival di Sanremo e pubblicando un disco di inediti.

Il 2025 è stato invece l’anno della ripubblicazione dell’intera discografia dell’artista in una speciale edizione su vinile cristallo, accompagnata dal lancio su YouTube della miniserie “Nek Hits”, pensata per accompagnare i fan in un viaggio attraverso i momenti più significativi della sua carriera.

