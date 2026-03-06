Pianeta Acqua, consegna premio Anter al Sindaco Gualtieri





ROMA (ITALPRESS) – Ripensare il futuro delle città a partire dall’acqua. Questo il tema del convegno che si è tenuto a Roma presso l’Aula Giulio Cesare in Campidoglio. “Roma Capitale – Pianeta Acqua” è l’evento promosso dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, alla presenza dell’economista, sociologo, padre dell’economia circolare e ambientalista Jeremy Rifkin, autore del libro “Pianeta Acqua”. Durante l’evento, il presidente di ANTER (Associazione Nazionale Tutela energie rinnovabili), Alessandro Giovannini, ha consegnato al Sindaco di Roma, Roberto Gualteri, il trofeo simbolo di ANTER quale segno di stima e riconoscimento per l’impegno che, da Primo Cittadino di Roma Capitale, porta avanti nelle attività legate alla sostenibilità e all’educazione ambientale.

