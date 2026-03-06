Ultime News

6 Mar 2026 Colla nella posta e lavatrici a notte fonda: vittime non credibili, vicini assolti
6 Mar 2026 Referendum giustizia, incontro alle Acli: esperti a confronto
6 Mar 2026 "Follia" alla Motorizzazione: "Volevo fare un gesto eclatante per riavere la mia patente"
6 Mar 2026 Maxi furto nella logistica: rubate lamette per 64.000 euro. Ex dipendente a processo
6 Mar 2026 Case di riposo del territorio sature al 98% e rette +16%, Piloni lancia l'allarme
Video Pillole

Pianeta Acqua, consegna premio Anter al Sindaco Gualtieri

ROMA (ITALPRESS) – Ripensare il futuro delle città a partire dall’acqua. Questo il tema del convegno che si è tenuto a Roma presso l’Aula Giulio Cesare in Campidoglio. “Roma Capitale – Pianeta Acqua” è l’evento promosso dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, alla presenza dell’economista, sociologo, padre dell’economia circolare e ambientalista Jeremy Rifkin, autore del libro “Pianeta Acqua”. Durante l’evento, il presidente di ANTER (Associazione Nazionale Tutela energie rinnovabili), Alessandro Giovannini, ha consegnato al Sindaco di Roma, Roberto Gualteri, il trofeo simbolo di ANTER quale segno di stima e riconoscimento per l’impegno che, da Primo Cittadino di Roma Capitale, porta avanti nelle attività legate alla sostenibilità e all’educazione ambientale.
