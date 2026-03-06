Il Consorzio Tutela Provolone Valpadana ha annunciato la pubblicazione di un avviso di gara a procedura aperta per l’affidamento della realizzazione di una campagna di informazione e promozione dedicata alle certificazioni europee di qualità. Il bando sarà disponibile dal 10 marzo 2026 nel supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

L’iniziativa rientra nel programma denominato El.Pro – Elige productos europeos, che sarà presentato nell’ambito del bando 2026 Call for proposals for simple programmes – Promotion of agricultural products. Il progetto prevede un piano triennale, dal 2027 al 2029, con attività di informazione e promozione rivolte ai mercati dell’America Latina, in particolare Argentina, Brasile e Uruguay.

Nel caso in cui la proposta venga approvata dalla Commissione Europea, l’attività dovrà essere realizzata dall’aggiudicatario per l’intera durata del contratto, in coerenza con gli obiettivi e i metodi previsti dalla politica comunitaria di promozione dei prodotti agricoli.

Il soggetto che si aggiudicherà la gara dovrà organizzare e coordinare diverse azioni di comunicazione e promozione. Tra queste rientrano attività di pubbliche relazioni, gestione del sito web e dei social media, campagne pubblicitarie su stampa e online, sviluppo dell’identità visiva e del materiale promozionale. Sono inoltre previsti eventi come fiere, seminari e workshop, iniziative promozionali nei ristoranti e degustazioni nei punti vendita.

Il valore complessivo dell’appalto è pari a 1 milione e 971mila euro, comprensivo del fee di agenzia, per una durata di 36 mesi. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 del 9 aprile 2026.

Il bando completo e il capitolato tecnico sono consultabili sul sito del Consorzio Tutela Provolone Valpadana nella sezione dedicata al progetto.

© Riproduzione riservata