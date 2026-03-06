Promozione certificazioni europee, il Consorzio Provolone Val Padana lancia la gara
Il Consorzio avvia una gara per una campagna promozionale triennale in America Latina, con attività di comunicazione per un valore di quasi 2 milioni di euro
Il Consorzio Tutela Provolone Valpadana ha annunciato la pubblicazione di un avviso di gara a procedura aperta per l’affidamento della realizzazione di una campagna di informazione e promozione dedicata alle certificazioni europee di qualità. Il bando sarà disponibile dal 10 marzo 2026 nel supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.
L’iniziativa rientra nel programma denominato El.Pro – Elige productos europeos, che sarà presentato nell’ambito del bando 2026 Call for proposals for simple programmes – Promotion of agricultural products. Il progetto prevede un piano triennale, dal 2027 al 2029, con attività di informazione e promozione rivolte ai mercati dell’America Latina, in particolare Argentina, Brasile e Uruguay.
Nel caso in cui la proposta venga approvata dalla Commissione Europea, l’attività dovrà essere realizzata dall’aggiudicatario per l’intera durata del contratto, in coerenza con gli obiettivi e i metodi previsti dalla politica comunitaria di promozione dei prodotti agricoli.
Il soggetto che si aggiudicherà la gara dovrà organizzare e coordinare diverse azioni di comunicazione e promozione. Tra queste rientrano attività di pubbliche relazioni, gestione del sito web e dei social media, campagne pubblicitarie su stampa e online, sviluppo dell’identità visiva e del materiale promozionale. Sono inoltre previsti eventi come fiere, seminari e workshop, iniziative promozionali nei ristoranti e degustazioni nei punti vendita.
Il valore complessivo dell’appalto è pari a 1 milione e 971mila euro, comprensivo del fee di agenzia, per una durata di 36 mesi. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 del 9 aprile 2026.
Il bando completo e il capitolato tecnico sono consultabili sul sito del Consorzio Tutela Provolone Valpadana nella sezione dedicata al progetto.