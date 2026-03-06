Referendum, incontro a SpazioComune con la senatrice Erika Stefani

Nel pomeriggio di venerdì, alle 18.30, Spazio Comune ospiterà un incontro pubblico promosso dalla Lega per approfondire i temi del referendum sulla giustizia e confrontarsi con i cittadini sulle proposte di riforma sostenute da Lega Salvini Premier.

“La Lega Salvini Premier sostiene il referendum sulla giustizia come uno strumento per promuovere una riforma profonda del sistema giudiziario italiano” fanno sapere dalla sefreteria di Cremona. “L’obiettivo è garantire una giustizia più rapida, equilibrata e responsabile, che tuteli maggiormente i diritti dei cittadini e assicuri tempi certi dei processi”.

All’incontro interverranno Erika Stefani, senatrice della Repubblica ed ex Ministro, e Silvana Comaroli, deputata della Lega. Durante la serata saranno affrontati i temi legati alla riforma della giustizia, con particolare attenzione alle proposte referendarie “che puntano a rendere il sistema giudiziario più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini” continua il Carroccio.

L’iniziativa rappresenta “un momento di confronto aperto con la cittadinanza, informare e coinvolgere i cittadini su temi fondamentali per il funzionamento dello Stato di diritto, promuovendo un dibattito pubblico consapevole e partecipato” conclude il partito.

