6 Mar 2026 Case di riposo del territorio sature al 98% e rette +16%, Piloni lancia l'allarme
6 Mar 2026 Vanoli a Tortona dopo la sosta: Brotto tra salvezza e inserimento di Udom
6 Mar 2026 Il popolo di don Giuseppe Bettoni riunito a Cappella per l'ultimo saluto
6 Mar 2026 Referendum, incontro a SpazioComune con la senatrice Erika Stefani
6 Mar 2026 "Aperitivi Pedagogici": tre appuntamenti per affrontare le sfide educative in famiglia
Salute Magazine – 6/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Tumore del colon-retto, approda a Roma la multidisciplinarietà del San Raffaele di Milano
– “Da qui in avanti”, sei storie di speranza contro i tumori oncoematologici
– Il 6 marzo si celebra la Giornata Mondiale del Linfedema
– La medicina narrativa della scuola Holden nel libro “Voci dall’invisibile”
sat/azn

