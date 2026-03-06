Schifani “In archivio i momenti di tensione con la Corte dei Conti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi è un evento importante al quale non sono mai mancato, grande rispetto per la magistratura contabile, è un organo di rango costituzionale che esercita un controllo importante sui conti pubblici ed è una funzione di garanzia per i cittadini e per la correttezza della spesa pubblica”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana che si è svolta a Palazzo Steri. “Il procuratore Zingale considera positivo il rasserenamento del clima? È una considerazione che mi fa piacere perché mi trova d’accordo – ha sottolineato Schifani -. Il clima di collaborazione da parte della Regione c’è sempre stato. Ci sono stati momenti di tensione, che consideriamo allo stato attuale archiviati, noi siamo sempre disponibili e pronti a collaborare a fornire tutte le delucidazioni alla Corte dei Conti, nel rispetto rigido dei conti. Si è avviato finalmente positivamente il periodo delle parifiche che erano bloccate sin dal 2020, questo è un buon viatico nella logica di un contraddittorio naturalmente chiaro e trasparente. Questo ci consentirà, speriamo, nei tempi giusti previsti dalle procedure, di poter fruire operativamente di disponibilità finanziarie che sono all’interno delle casse della Regione, ma che necessitano naturalmente della, chiamiamola, vidimazione del controllo opportuno della Corte dei Conti”. A breve, quindi ci sarà la parifica del 2021: “Ci auguriamo e prendiamo atto che l’avvenuta e fissazione della parifica per marzo obbedisce ad un criterio di celerità che noi non possiamo che apprezzare”.

