Servizio Civile Universale: pubblicato il nuovo bando con quattro progetti per i giovani

È stato pubblicato il nuovo bando del Servizio Civile Universale, che anche quest’anno offre ai giovani tra i 18 e i 28 anni l’opportunità di dedicare 12 mesi al servizio della comunità, maturando al tempo stesso competenze utili per la propria crescita personale e professionale. L’assegno mensile previsto è di 519,47 euro. La scadenza per presentare domanda è fissata a mercoledì 8 aprile alle ore 14.30 e per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Partecipazione Giovanile del Comune di Cremona.

Anche per questa edizione l’Ufficio Partecipazione Giovanile del Comune di Cremona ha lavorato a lungo insieme a diversi enti del territorio per sviluppare progetti tra loro differenti, capaci di rispondere ai bisogni della comunità e di offrire esperienze formative significative ai partecipanti. Sono quattro i progetti per cui è possibile presentare domanda, che spaziano tra educazione alla lettura, sport e inclusione, partecipazione civica e agricoltura sociale. Inoltre, sono previsti posti dedicati ai giovani che si trovano in una condizione di temporanea fragilità.

Il progetto Pagine per crescere: la lettura come strumento educativo nei percorsi di vita punta a sostenere e rafforzare un sistema scolastico di qualità, promuovendo spazi di incontro, partecipazione e scambio. L’obiettivo è avvicinare bambini e famiglie alla cultura e alla lettura, favorendo l’amore per i libri e ampliando la comunità dei lettori. Le sedi disponibili sono Scuola Media Campi, La Piccola Biblioteca, Micronido Abibò, scuola per l’infanzia S.Abbondio, Asilo Nido Gli Aristogatti, Asilo Nido Domisol, Asilo Nido Il Giardino Delle Coccole Cremona, Scuola Paritaria Sacra Famiglia, Scuola Primaria Bianca Maria Visconti, Scuola Primaria Don Primo Mazzolari, Scuola Primaria Trento e Trieste, Scuola Primaria Capra Plasio.

Il progetto Rise: reti inclusive per lo sport e l’educazione mira a diffondere una cultura sportiva orientata allo sviluppo della personalità dei giovani e all’integrazione tra persone con e senza disabilità. L’iniziativa promuove l’accessibilità delle attività sportive e l’abbattimento delle barriere per rendere gli spazi sempre più inclusivi. Le sedi disponibili sono Ufficio Sport (Comune di Cremona), Centro sportivo Italiano, Canottieri Bissolati, Associazione dilettantistica Dinamo Zaist, Associazione Baskin Odv.

Con Tracce di Futuro si intende poi contribuire alla costruzione di una città più inclusiva, in cui i giovani possano esprimere il proprio talento e diventare protagonisti del cambiamento. Il progetto favorisce la partecipazione attiva alla vita cittadina, offrendo spazi, opportunità e strumenti soprattutto a chi vive situazioni di difficoltà, isolamento o incertezza lavorativa. Le sedi disponibili sono Politiche educative, IAT Informazione e Accoglienza Turistica, Ufficio Tempi e Orari, Informagiovani, SpazioComune, Provincia di Cremona – Ufficio Europa, Provincia di Cremona – Centro Elaborazione Dati, Federazione Oratori Cremonesi.

Infine, Radici Comuni è dedicato alla valorizzazione delle esperienze di agricoltura sociale e di consumo e acquisto dei beni in maniera consapevole. Il progetto promuove mercati etici, pratiche di riuso e circolarità dei beni, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sull’impatto sociale e ambientale delle nostre azioni quotidiane e di sostenere l’inclusione delle persone in condizione di fragilità. Le sedi disponibili sono Vesti e Rivesti – Coop Gamma, Sartoria Solidale – Consorzio Sol.Co Cremona, Dolce e Salato, Rigenera Coop Nazareth, Filiera Corta Solidale, Bon Bistrot.

© Riproduzione riservata