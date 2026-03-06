Ultime News

6 Mar 2026 Cedimenti delle sponde: il grande fiume si presenta fragile in vista delle piene
6 Mar 2026 Il Carroccio del 1213 torna a palazzo comunale: il progetto di esposizione prende forma
6 Mar 2026 Cremonese, verso lo scontro diretto: il Lecce ha il peggior attacco della Serie A
5 Mar 2026 Lauree triennali: 29 neo ingegneri al Politecnico polo di Cremona
5 Mar 2026 Asfaltature e marciapiedi per 2,4 milioni, ecco dove. Via Decia a misura di scolari
Nazionali

Sinner-Svrcina oggi a Indian Wells: orario, precedenti e dove vedere match

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo. Oggi, venerdì 6 marzo, il fuoriclasse azzurro debutta nel Masters 1000 di Indian Wells contro il ceco Dalibor Svrcina, qualificato. Dopo l’eliminazione ai quarti del torneo di Doha contro Jakub Mensik, per il numero 2 del ranking Atp ricomincia così dal secondo turno del torneo californiano la corsa verso il numero uno e la sfida al rivale Carlos Alcaraz. Ecco orario del match, precedenti e dove vederlo in tv e streaming.
 

 

Tra l’azzurro e il ceco non ci sono precedenti: i due si incrociano sul cemento di Indian Wells per la prima volta in carriera. L’orario della sfida è ancora da definire. L’orario del match è fissato non prima delle 3 tra venerdì 6 e sabato 7 marzo. 

Il match tra Jannik Sinner e Dalibor Svrcina, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells 2026, sarà trasmesso da Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming su Sky Go e Now. 

