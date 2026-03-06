Ultime News

World Obesity Day, a Milano focus su prevenzione e approccio multidisciplinare

MILANO (ITALPRESS) – In Italia circa 17 milioni di adulti sono in sovrappeso e oltre 4 milioni sono obesi, con un impatto crescente sul Servizio Sanitario Nazionale. Questo uno dei temi al centro della due giorni del World Obesity Day che si è tenuto a Milano. Grande attenzione è stata dedicata alla prevenzione, soprattutto tra bambini e adolescenti, e all’importanza di un approccio multidisciplinare che integri medicina, nutrizione, ricerca scientifica e politiche sanitarie per affrontare efficacemente questa sfida di salute pubblica.
