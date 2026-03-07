Ultime News

Nazionali

Atalanta-Udinese 2-2: Davis illude i friulani, la doppietta di Scamacca salva Palladino

(Adnkronos) – L’Atalanta strappa un buon pari in rimonta contro l’Udinese, oggi sabato 7 marzo. Alla New Balance Arena di Bergamo, finisce 2-2 uno degli anticipi della 28esima giornata di Serie A tra la Dea e i friulani. Al doppio vantaggio degli ospiti con Kristensen (40′) e Davis (55′) replica la doppietta di Scamacca, a segno al 75′ e al 79′. In classifica i bergamaschi sono settimi con 46 punti, friulani decimi a quota 36. 

Nella prossima giornata di campionato, l’Atalanta affronterà l’Inter a San Siro (sabato 14 marzo alle 15), mentre i friulani ospiteranno la Juventus (sempre sabato 14, alle 20:45). 

