7 Mar 2026 Referendum, Francesca Scopelliti, che fu compagna di Enzo Tortora, ospite a Cr1
7 Mar 2026 "Lo Sbaracco" in centro: affari e shopping a prezzo ribassato
7 Mar 2026 Scuola Materna San Giovanni: i laboratori nel pieno delle attività
7 Mar 2026 Sfida difficile per la Juvi: la capolista Pesaro attende i gigliati alla Vitrifrigo Arena
7 Mar 2026 I segreti della longevità domenica a "24minuti" su CR1
Cina: cittadini evacuati dall’Iran arrivano in Azerbaigian

In un contesto di crescenti rischi per la sicurezza in Iran, oltre 260 cittadini cinesi hanno attraversato negli ultimi giorni il confine con l’Azerbaigian nell’ambito di un’operazione di evacuazione coordinata dall’ambasciata cinese. Martedì, gli evacuati arrivati a Baku sono stati accolti con ciotole fumanti di tangyuan (gnocchi di riso glutinoso) per celebrare il Festival delle lanterne. “Ci hanno fatto sentire a casa”, ha dichiarato un evacuato.
(XINHUA/ITALPRESS)

mec/sat/mca1
(Fonte video: Xinhua)

