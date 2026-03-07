Ultime News

Cremonese

I grigiorossi convocati per Lecce-Cremonese: torna Okereke

di Lorenzo Scaratti

Reintegrato in rosa Okereke, out i già noti Terracciano (squalificato) Baschirotto, Moumbagna e Collocolo

Okereke e Baschirotto alla prima di campionato
Ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Lecce-Cremonese, sfida valida per la 28ª giornata di Serie A 2025/26 in programma domenica 8 marzo alle ore 12.30 allo stadio “Via del mare”. Torna a sorpresa Okereke, reintegrato in rosa, out i già noti Terracciano (squalificato) Baschirotto, Moumbagna e Collocolo.

PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava

DIFENSORI
5 Luperto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 30 Faye, 55 Folino

CENTROCAMPISTI 
2 Thorsby, 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo

ATTACCANTI
9 Djuric, 10 Vardy, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria

