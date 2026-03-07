I segreti della longevità domenica a "24minuti" su CR1

Torna il doppio appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1 (in onda della 19:30) condotto da Simone Bacchetta. Stasera (sabato) spazio all’attualità geopolitica, con quanto sta accadendo nella polveriera mediorientale. Ospite sarà il generale Paolo Capitini, esperto di scienze strategiche e analista militare.

Domenica si parlerà invece di longevità e invecchiamento. Come invecchiare bene, almeno come provare a farlo. E ancora, la correlazione tra longevità, alimentazione, stimolazione della mente. Viviamo mediamente 6/7 anni più di 30 anni fa. Ma come viviamo? Qualità della vita e durata della vita, dove la prima finisce per essere quasi più importante della seconda. Temi che saranno affrontati con il professor Ennio Tasciotti, responsabile del Laboratorio di Human Longevity Program del San Raffaele di Roma.

© Riproduzione riservata