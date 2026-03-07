Ultime News

7 Mar 2026 Referendum, Francesca Scopelliti, che fu compagna di Enzo Tortora, ospite a Cr1
7 Mar 2026 "Lo Sbaracco" in centro: affari e shopping a prezzo ribassato
7 Mar 2026 Scuola Materna San Giovanni: i laboratori nel pieno delle attività
7 Mar 2026 Sfida difficile per la Juvi: la capolista Pesaro attende i gigliati alla Vitrifrigo Arena
7 Mar 2026 I segreti della longevità domenica a "24minuti" su CR1
I segreti della longevità domenica a "24minuti" su CR1

Ospite il professor Ennio Tasciotti, responsabile del Laboratorio di Human Longevity Program del San Raffaele di Roma

Torna il doppio appuntamento con “24minuti”, l’approfondimento del weekend di CR1 (in onda della 19:30) condotto da Simone Bacchetta. Stasera (sabato) spazio all’attualità geopolitica, con quanto sta accadendo nella polveriera mediorientale. Ospite sarà il generale Paolo Capitini, esperto di scienze strategiche e analista militare.

Domenica si parlerà invece di longevità e invecchiamento. Come invecchiare bene, almeno come provare a farlo. E ancora, la correlazione tra longevità, alimentazione, stimolazione della mente. Viviamo mediamente 6/7 anni più di 30 anni fa. Ma come viviamo? Qualità della vita e durata della vita, dove la prima finisce per essere quasi più importante della seconda. Temi che saranno affrontati con il professor Ennio Tasciotti, responsabile del Laboratorio di Human Longevity Program del San Raffaele di Roma.

