Il neopresidente di Fare Nuova Cremona Attiva: "Giovani, avvicinatevi e amerete di più la città"

“Il direttivo di Fare Nuova Cremona Attiva ha sancito l’inizio di un nuovo corso politico”. A seguito del rinnovo del Consiglio Direttivo, è stato eletto all’unanimità il nuovo Presidente: Paolo La Sala, giovane consigliere comunale che raccoglie il testimone da Enrico Manfredini.

L’elezione di Paolo La Sala, 28 anni, che da neofita della politica ha raccolto 281 preferenze alle scorse comunali, rappresenta un segnale di apertura ai giovani. In una nota ufficiale, fanno sapere, “l’associazione ha tracciato una linea chiara rispetto all’attuale amministrazione: l’obiettivo del nuovo Direttivo sarà quello di agire come pungolo civico, garantendo che l’azione della giunta non perda di vista l’ascolto del territorio”.

“Non sarò solo: la forza di questa associazione risiede nel mix tra l’esperienza di chi ha scritto oltre 10 anni di storia amministrativa e la freschezza di chi vuole raccoglierne l’eredità. Il mio primo pensiero va alla bassa affluenza alle urne, vogliamo combattere la disaffezione dei cittadini attraverso la partecipazione attiva. La politica è spesso vista come un mondo lontano e inaccessibile – ha dichiarato il neo-Presidente. Vorrei invece che le persone, e soprattutto i ragazzi, scoprissero un modo diverso, bello e gratificante di impegnarsi: il civismo. Non esistono solo i partiti; esistono realtà come la nostra che basano l’attività sui bisogni veri della città e della quotidianità.

E ancora “Purtroppo, si dice spesso che ci siano sempre meno giovani in politica, ed è vero, ma penso anche che nella nostra città ci siano tantissimi giovani che amano Cremona e vogliono il suo bene. In questi due anni ne ho conosciuti tanti e spero che, attraverso il gesto coraggioso di Fare Nuova di eleggere un giovane presidente, molti altri ragazzi possano finalmente immaginare la politica e le istituzioni come qualcosa di vicino, accessibile e umano”.

Non una semplice lista civica: “Non siamo una lista civica, siamo semmai una forza civica, nel panorama cremonese l’associazione ha un peso importante ormai da oltre 10 anni. Alla tornata elettorale del 2024, FNCA per la terza volta consecutiva ha raggiunto un grandissimo risultato, affermandosi come terza forza politica più votata dai cremonesi, dietro soltanto ai maggiori partiti politici (PD e FDI). Vogliamo continuare a lavorare a lungo per la nostra città, sempre con questo spirito di servizio.” E infine: “un appello ai giovani: avvicinatevi, amerete ancora di più questa città”.

