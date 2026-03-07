Ultime News

7 Mar 2026 Fondazione LGH, successo per il workshop con l'assessore regionale Beduschi
7 Mar 2026 Al Museo Diocesano "The Nature of Hope": mostra fotografica tributo a Jane Goodall
7 Mar 2026 Essere donna nell'Ottocento: quattro ritratti cremonesi affascinano il Ridotto del Ponchielli
7 Mar 2026 Baldesio, i master Corsini e D’Angelo dominano i mondiali in acque gelide in Finlandia
7 Mar 2026 Vanoli in trasferta a Tortona nella ripresa della Serie A. Atteso l'esordio di Udom
Video Pillole

Iran, Meloni “L’Italia non intende diventare parte del conflitto”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia non è parte del conflitto e non intende diventare parte del conflitto. Noi lavoriamo per quanto possibile all’obiettivo di ridurre le tensioni e verificare se vi sia ancora una possibilità di riprendere i negoziati. Intanto continuiamo a dialogare con tutti i paesi della regione e ad assistere i nostri connazionali ancora presenti nell’area”. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video pubblicato su Youtube.

tvi/mca2
(Fonte video: Giorgia Meloni)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...