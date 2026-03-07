Ultime News

Cronaca

"Lo Sbaracco" in centro: affari e shopping a prezzo ribassato

L'iniziativa è promossa dalle Botteghe del Centro in collaborazione con Confcommercio Provincia di Cremona, il Comune di Cremona e il Distretto Urbano del Commercio

Lo Sbaracco in via Solferino
Un appuntamento molto amato (e atteso) dai cremonesi: fino a domenica  8 marzo i negozi del centro propongono “Lo Sbaracco”. Cartellini ribassati, occasioni di fine stagione e vetrine che si allargano fino alla strada: lo “Sbaracco”, iniziativa promossa dalle Botteghe del Centro in collaborazione con Confcommercio Provincia di Cremona, il Comune di Cremona e il Distretto Urbano del Commercio, segna, come da tradizione, la conclusione dei saldi invernali con un intero weekend dedicato allo shopping e alle occasioni. I negozi aderenti propongono ulteriori sconti e espongono la merce anche all’esterno, trasformando le vie del centro in un vivace mercato a cielo aperto.

Alle proposte dello Sbaracco si affiancheranno anche le anteprime delle nuove collezioni, offrendo ai visitatori un’esperienza completa tra affari di fine stagione e anticipazioni primaverili. Grazie al bel tempo molte le persone che sabato mattina hanno approfittato dei prezzi più bassi per fare shopping.

