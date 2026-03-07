Ultime News

7 Mar 2026 Su CR1 torna "24minuti", si parla di diritto del lavoro
7 Mar 2026 Primo colloquio psicologico, nuove modalità di prenotazione
7 Mar 2026 Il rifugiato iraniano Fahrad Matin a Cremona: "Abbiamo resistito a 47 anni di regime pur di non finire in guerra"
7 Mar 2026 Cremona: furto in un bar di via Mantova, individuato il presunto responsabile
7 Mar 2026 Diritto e democrazia in aula: avvocati e giornalisti spiegano agli studenti la riforma della giustizia
Longevity Magazine – Puntata del 7/3/2026

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una sana e lunga vita. Nella quarta puntata di Longevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, intervista Pierpaolo Sileri, direttore dell’Unità di Chirurgia Colorettale dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e professore ordinario di chirurgia generale all’Università Vita-Salute San Raffaele. La prevenzione del tumore al colon-retto e i corretti stili di vita per una vita longeva in salute i temi al centro della puntata.

