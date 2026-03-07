Menarini, Ceo Barker Ergun: “Vogliamo essere ammiraglia dell’oncologia in Italia”

(Adnkronos) – “Noi vogliamo creare un’azienda ammiraglia in Italia nel campo dell’oncologia, questo è il nostro impegno e la nostra sfida”. Lo ha detto Elcin Barker Ergun, Ceo di Menarini, facendo il punto sui principali dati del Gruppo farmaceutico, questa sera a Firenze, nel corso di un incontro con la stampa alla Camera di Commercio, insieme a Lucia Aleotti, azionista e membro del board.

“Noi siamo un’azienda europea, noi vogliamo che l’Europa sia veramente forte, ma il trend invece fa vedere l’opposto, perché la guerra per chi diventerà leader è tra gli Stati Uniti e la Cina”. “C’è proprio bisogno che l’Europa faccia le cose di cui abbiamo parlato dopo il rapporto Draghi, e dobbiamo farle velocemente”, ha detto.

“Noi vogliamo creare un’azienda ammiraglia in oncologia – ha proseguito il Ceo -, un’azienda innovativa, che sia un’azienda nazionale italiana: è il mio desiderio, siamo su quella strada, questo è il nostro convincimento. Ma noi vogliamo anche vedere dove abbiamo i problemi, vogliamo che l’Europa acceleri in modo che ce la facciamo tutti insieme”.