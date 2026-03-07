Ultime News

7 Mar 2026 Fondazione LGH, successo per il workshop con l'assessore regionale Beduschi
7 Mar 2026 Al Museo Diocesano "The Nature of Hope": mostra fotografica tributo a Jane Goodall
7 Mar 2026 Essere donna nell'Ottocento: quattro ritratti cremonesi affascinano il Ridotto del Ponchielli
7 Mar 2026 Baldesio, i master Corsini e D’Angelo dominano i mondiali in acque gelide in Finlandia
7 Mar 2026 Vanoli in trasferta a Tortona nella ripresa della Serie A. Atteso l'esordio di Udom
Messina “Separazione carriere mette cittadini davanti a giudice indipendente”

PALERMO (ITALPRESS) – “Questa riforma dà la possibilità di avere magistrati più liberi: la separazione delle funzioni requirente e giudicante mette i cittadini davanti a un giudice giusto e indipendente. Altrettanto importante è la possibilità di comporre gli organismi di controllo, a partire dal Csm, con magistrati sorteggiati e non messi lì dalle correnti: questo li rende ancora più liberi”. Lo afferma il vicepresidente nazionale di Anci e portavoce di Noi Moderati Ignazio Messina a margine dell’evento Sì al referendum sulla giustizia, promosso dal partito all’Hotel Addaura Village a Palermo.

