7 Mar 2026 Primo colloquio psicologico, nuove modalità di prenotazione
7 Mar 2026 Il rifugiato iraniano Fahrad Matin a Cremona: "Abbiamo resistito a 47 anni di regime pur di non finire in guerra"
7 Mar 2026 Cremona: furto in un bar di via Mantova, individuato il presunto responsabile
7 Mar 2026 Diritto e democrazia in aula: avvocati e giornalisti spiegano agli studenti la riforma della giustizia
7 Mar 2026 Lettera delle Parrocchie di Cremona: un invito al rispetto del funerale cristiano
Moratti “Per le elezioni comunali a Milano lavoriamo su un candidato civico”

MILANO (ITALPRESS) – “Noi stiamo lavorando su un candidato civico che abbia la capacità di rendere Milano di nuovo una città che abbia fiducia in se stessa, orgoglio e capacità di progettazione del futuro. Ma anche molto attenta ai temi sociali e culturali, ai bisogni dei cittadini”. Così la presidente Consulta Nazionale di Forza Italia, Letizia Moratti, a un convegno di partito in corso oggi a Milano. Secondo Moratti, Milano deve saper essere “non solo modello economico ma anche modello sociale e culturale. Una città che accoglie, una città che cresce ma senza dividere, una città che punta sull’innovazione ma anche sulla qualità del lavoro”.

