Ultime News

7 Mar 2026 Diesel oltre i due euro a Cremona: preoccupa il caro carburanti
7 Mar 2026 I neosposi sono rientrati in Italia: fine dell'odissea per Chiara e Luca
7 Mar 2026 Referendum, le ragioni del no alla Camera del Lavoro
7 Mar 2026 Dall’odio nasce arte: successo per il Vandal Finissage firmato Conti Borbone
7 Mar 2026 Circolo Vela Cremona, open day il 21 marzo
Nazionali

Paralimpiadi Milano Cortina, prime medaglie per l’Italia: argento per Mazzel, Bertagnolli è bronzo

(Adnkronos) – Iniziano in maniera splendida le Paralimpiadi di Milano Cortina per l’Italia, oggi sabato 7 marzo. Per la squadra azzurra subito due medaglie da Cortina: Chiara Mazzel, classe 1996, agguanta la medaglia d’argento nella discesa libera impaired (in cui competono atleti con disabilità visiva, assistiti da una guida), alle spalle dell’austriaca Veronika Aigner.  

Nella stessa categoria, denominata VI (visually impaired), per la competizione maschile, il classe ’99 Giacomo Bertagnolli si è aggiudicato la medaglia di bronzo, con un distacco di +2.56 dal vincitore Johannes Aigner, fratello di Veronika Aigner. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...