Referendum, Francesca Scopelliti, che fu compagna di Enzo Tortora, ospite a Cr1

Francesca Scopelliti è stata la compagna di Enzo Tortora e per questo ha vissuto la tragica vicenda di malagiustizia che ha colpito il noto presentatore: ora è in prima linea per spiegare le ragioni del “Sì” al referendum.

In questi giorni ha partecipato alla maratona oratoria a Roma davanti al Palazzaccio in Piazza Cavour. L

e sue ragioni le ha ribadite anche durante “Punto e a capo” su CR1 in un confronto con Marco Ladu professore associato di diritto costituzionale e pubblico presso l’Università eCampus e portavoce del comitato territoriale “giusto dire no” di Brescia.

Clicca qui per rivedere la puntata

© Riproduzione riservata