Referendum, Francesca Scopelliti, che fu compagna di Enzo Tortora, ospite a Cr1
"Lo Sbaracco" in centro: affari e shopping a prezzo ribassato
Scuola Materna San Giovanni: i laboratori nel pieno delle attività
Sfida difficile per la Juvi: la capolista Pesaro attende i gigliati alla Vitrifrigo Arena
I segreti della longevità domenica a "24minuti" su CR1
Referendum, Francesca Scopelliti, che fu compagna di Enzo Tortora, ospite a Cr1

di Giovanni Palisto

La testimonianza della tragica esperienza vissuta dal noto personaggio televisivo nelle parole di quella che fu la sua compagna e che ora sostiene energicamente il Sì

Francesca Scopelliti collegata da Roma e Marco Ladu collegato da Brescia ospiti di Cr1 con il conduttore Giovanni Palisto
Francesca Scopelliti è stata la compagna di Enzo Tortora e per questo ha vissuto la tragica vicenda di malagiustizia che ha colpito il noto presentatore: ora è in prima linea per spiegare le ragioni del “Sì” al referendum.

In questi giorni ha partecipato alla maratona oratoria a Roma davanti al Palazzaccio in Piazza Cavour. L

e sue ragioni le ha ribadite anche durante “Punto e a capo” su CR1 in un confronto con Marco Ladu professore associato di diritto costituzionale e pubblico presso l’Università eCampus e portavoce del comitato territoriale “giusto dire no” di Brescia.

Clicca qui per rivedere la puntata

 

