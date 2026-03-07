Ultime News

7 Mar 2026 Baldesio, i master Corsini e D’Angelo dominano i mondiali in acque gelide in Finlandia
7 Mar 2026 Vanoli in trasferta a Tortona nella ripresa della Serie A. Atteso l'esordio di Udom
7 Mar 2026 Dubai ancora sotto attacco. Cristiano Crotti resta bloccato: "Contattati dal console, dobbiamo attendere"
7 Mar 2026 Diesel oltre i due euro a Cremona: preoccupa il caro carburanti
7 Mar 2026 I neosposi sono rientrati in Italia: fine dell'odissea per Chiara e Luca
Referendum, Lupi “Votare sì per costruire l’Italia del futuro”

PALERMO (ITALPRESS) – “Diciamo sì per cambiare la giustizia, renderla più efficiente e trasparente e più vicina ai cittadini. Se la giustizia funziona allora un cittadino vada a votare no ma, siccome vediamo ogni giorno che c’è bisogno di cambiarla e renderla più autonoma, più indipendente e meno schiava delle correnti politiche, allora bisogna votare sì per costruire veramente l’Italia del futuro”. Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi a margine dell’incontro Sì al referendum sulla giustizia, organizzato dal partito all’Hotel Addaura Village di Palermo.

