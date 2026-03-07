Ultime News

7 Mar 2026 Baldesio, i master Corsini e D’Angelo dominano i mondiali in acque gelide in Finlandia
7 Mar 2026 Vanoli in trasferta a Tortona nella ripresa della Serie A. Atteso l'esordio di Udom
7 Mar 2026 Dubai ancora sotto attacco. Cristiano Crotti resta bloccato: "Contattati dal console, dobbiamo attendere"
7 Mar 2026 Diesel oltre i due euro a Cremona: preoccupa il caro carburanti
7 Mar 2026 I neosposi sono rientrati in Italia: fine dell'odissea per Chiara e Luca
Referendum, Romano “Magistrato autonomo e indipendente dispensa giustizia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Questa riforma prevede che la magistratura continui a essere autonoma e indipendente, così come previsto dalla Costituzione: il magistrato autonomo e indipendente dispensa giustizia, un magistrato che sta sotto le correnti, sotto le associazioni o sotto la politica no e la stessa politica non vuole il magistrato sotto, perché non dispenserebbe giustizia”. A dirlo è il coordinatore nazionale di Noi Moderati Saverio Romano a margine dell’incontro Sì al referendum sulla giustizia, organizzato dal partito all’Hotel Addaura Village di Palermo.

