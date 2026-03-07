Video Pillole
Referendum, Zummo “Con sì attuazione giusto processo e no legami correntizi”
PALERMO (ITALPRESS) – “Bisogna votare sì affinché finalmente si possano attuare il giusto processo e una piena terzietà del magistrato del dibattimento rispetto a quello che svolge attività requirente: in questo modo non ci saranno più legami di tipo correntizio”. Lo afferma il presidente della Camera penale di Palermo Vincenzo Zummo, a margine dell’evento Sì al referendum sulla giustizia, promosso da Noi Moderati all’Hotel Addaura Village a Palermo.
