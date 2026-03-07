Ultime News

7 Mar 2026 Fondazione LGH, successo per il workshop con l'assessore regionale Beduschi
7 Mar 2026 Al Museo Diocesano "The Nature of Hope": mostra fotografica tributo a Jane Goodall
7 Mar 2026 Essere donna nell'Ottocento: quattro ritratti cremonesi affascinano il Ridotto del Ponchielli
7 Mar 2026 Baldesio, i master Corsini e D’Angelo dominano i mondiali in acque gelide in Finlandia
7 Mar 2026 Vanoli in trasferta a Tortona nella ripresa della Serie A. Atteso l'esordio di Udom
Video Pillole

Referendum, Zummo “Con sì attuazione giusto processo e no legami correntizi”

PALERMO (ITALPRESS) – “Bisogna votare sì affinché finalmente si possano attuare il giusto processo e una piena terzietà del magistrato del dibattimento rispetto a quello che svolge attività requirente: in questo modo non ci saranno più legami di tipo correntizio”. Lo afferma il presidente della Camera penale di Palermo Vincenzo Zummo, a margine dell’evento Sì al referendum sulla giustizia, promosso da Noi Moderati all’Hotel Addaura Village a Palermo.

xd8/tvi/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...