Ultime News

7 Mar 2026 Referendum, Francesca Scopelliti, che fu compagna di Enzo Tortora, ospite a Cr1
7 Mar 2026 "Lo Sbaracco" in centro: affari e shopping a prezzo ribassato
7 Mar 2026 Scuola Materna San Giovanni: i laboratori nel pieno delle attività
7 Mar 2026 Sfida difficile per la Juvi: la capolista Pesaro attende i gigliati alla Vitrifrigo Arena
7 Mar 2026 I segreti della longevità domenica a "24minuti" su CR1
Nazionali

Roma, 23enne su auto a noleggio non si ferma all’alt e si schianta contro autobus

(Adnkronos) – Senza patente a bordo di un’auto a noleggio non si ferma all’alt della polizia e si schianta contro un autobus. E’ successo ieri poco prima di mezzanotte a Roma. Protagonista un 23enne originario del Montenegro che ha forzato un posto di controllo in via di Torre Spaccata. Immediatamente è partito l’inseguimento da parte delle Volanti con l’auto che una volta raggiunta via dei Romanisti si è scontrato con un autobus. A bordo del mezzo pubblico non c’erano fortunatamente passeggeri mentre l’autista è rimasto lievemente ferito. Anche il ragazzo alla guida dell’auto, risultata priva di assicurazione, è rimasto ferito e si trova ora piantonato in ospedale. Per lui scatterà l’arresto per resistenza, interruzione di pubblico servizio e guida senza patente. 

